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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: نعمل مع الهند علي إنهاء أزمة أوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، مودي، اليوم، أن بلاده تعمل مع الهند بشكل كبير في مجال التكنولوجيا.

وأكد جو بايدن، أنه يعمل مع مودي لإنهاء أزمة أوكرانيا. مضيفا، أن بلاده تعمل على تشكيل رابطة قوية مع الهند بما يخدم مصالح الجانبين.

وأعرب بايدن عن ترحيبه برئيس الوزراء الهندي مجددا في البيت الأبيض.

وقد وصل ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وأجري اليوم محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وستتناول المحادثات العلاقات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. هذه هي أول زيارة لمودي إلى الولايات المتحدة منذ تولي بايدن الرئاسة.

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