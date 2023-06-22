عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

خالد الفايد
خالد الفايد

أعلن المطرب المعتزل خالد الفايد أنه بعد اعتزاله الفني ويمر بضائقة مالية لذلك قرر البحث عن عمل بعيد عن الغناء والفن.

وكتب خالد الفايد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: السلام عليكم ياشباب من يوم ما بطلت الغناء وتبت الي الله منه وانا قاعد ف البيت والدنيا واقعه جدا معايا وانا قاعد دلوقتي من غير شغل ومش هرجع للغناء حتي لو فيها موتي اصلا.

وأضاف: انا محتاج شغل ضروري براتب كويس او مجزي يبقا جزاكم الله خيرا، اللي حابب يتواصل انا متاح علي ماسنجر وجزاكم الله خيرا مره تانيه.

 

اعتزال خالد الفايد
 


 أعلن الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز، اعتزاله الغناء، وإطلاق اللحية، والاتجاه إلى التدين، بعد أيام من إعلان تحضيره العديد من الأعمال الغنائية الجديدة.

 

وعلق مطرب ذا فويس المعتزل خالد الفايد ، على قرار اعتزاله للمرة الأولى مؤكدا أن هناك أشخاص ينصحونه بالعدول عن القرار.

وكتب المطرب خالد الفايد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقولي يابني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وأنت معاك فلوس.

وأضاف: ده هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا، بتضايق جدا من الناس دي.

 

أخر أعمال خالد الفايد

 

طرح خالد الفايد منذ أيام أغنية "أنا حد جديد"، التي هنأه عليها الفنان أحمد سعد، الذي شاركه غناء "عليكي عيون"، تشجيعا له. 

المطرب المعتزل خالد الفايد المعتزل خالد الفايد خالد الفايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

موضوعات متعلقة

إيهاب عبد الواحد يحصد جائزة أفضل ملحن بحفل توزيع جوائز الميما

940 فعالية فنية وثقافية للأوبرا في الموسم 2022 - 2023

عودة الفنانة لبنى عبد العزيز إلى استوديوهات الإذاعة

الليلة.. أبطال وصناع فيلم «شوجر دادي» في ضيافة شريف عامر

أخبار الفن.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي.. أول تعليق من خالد سرحان على ضربه الفنان مصطفى قمر بالبوكس

اكتشافات مصرية أثرية بالفيلم الوثائقى مجهول: الهرم المفقود بمنصة نتفليكس

نشرة الفن.. تفاصيل العملية الجراحية لـ هاني شاكر ونجوم بيت الروبي يحتفلون بالعرض الخاص

سارة نخلة لـ حلا شيحة: فقدتي مصداقيتك ومحتاجة تروحي لدكتور نفسي

ترشيحاتنا

إعصار غير مسبوق ينهي حياة 4 في ولاية تكساس بالولايات المتحدة

السجن المؤبد إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير فى قانون العقوبات

الأرخص في مصر .. 5 سيارات "زيرو" تبدأ من 399 ألف جنيه

5 سيارات رياضية لم تصل للمليون .. الحق اشتري

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

طارق الملا يلتقي وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ