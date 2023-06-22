بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

أعلن المطرب المعتزل خالد الفايد أنه بعد اعتزاله الفني ويمر بضائقة مالية لذلك قرر البحث عن عمل بعيد عن الغناء والفن.



وكتب خالد الفايد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: السلام عليكم ياشباب من يوم ما بطلت الغناء وتبت الي الله منه وانا قاعد ف البيت والدنيا واقعه جدا معايا وانا قاعد دلوقتي من غير شغل ومش هرجع للغناء حتي لو فيها موتي اصلا.

وأضاف: انا محتاج شغل ضروري براتب كويس او مجزي يبقا جزاكم الله خيرا، اللي حابب يتواصل انا متاح علي ماسنجر وجزاكم الله خيرا مره تانيه.

اعتزال خالد الفايد





أعلن الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز، اعتزاله الغناء، وإطلاق اللحية، والاتجاه إلى التدين، بعد أيام من إعلان تحضيره العديد من الأعمال الغنائية الجديدة.

وعلق مطرب ذا فويس المعتزل خالد الفايد ، على قرار اعتزاله للمرة الأولى مؤكدا أن هناك أشخاص ينصحونه بالعدول عن القرار.

وكتب المطرب خالد الفايد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقولي يابني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وأنت معاك فلوس.

وأضاف: ده هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا، بتضايق جدا من الناس دي.

أخر أعمال خالد الفايد

طرح خالد الفايد منذ أيام أغنية "أنا حد جديد"، التي هنأه عليها الفنان أحمد سعد، الذي شاركه غناء "عليكي عيون"، تشجيعا له.