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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل يوم عرفة.. تفاصيل استعدادات الأوقاف لـ الجمعة الأولى من ذي الحجة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يستعد أئمة وزارة الأوقاف لأداء صلاة وخطبة الجمعة الأولى من ذي الحجة، غداً، والتي حددتها وزارة الأوقاف تحت عنوان :"فضل يوم عرفة وسنة الأضحية"، مشددة على ائمتها الالتزام بالمدة والموضوع المحدد لها.

الجمعة الأولى من ذي الحجة

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 22 مسجدًا تزامناً مع الجمعة الأولى من ذي الحجة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 238 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن القاضي - طهطا
2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 
مديرية أوقاف القاهرة
3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
4. الهجرة - البياضية
مديرية أوقاف الفيوم
5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان
مديرية أوقاف القليوبية
7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 
مديرية أوقاف الغربية
11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا
مديرية أوقاف الشرقية
12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
13. أولاد شمر – مير – القوصية
مديرية أوقاف بني سويف
14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف الجيزة
1. محمد رمضان – شارع المحطة 
2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 
مديرية أوقاف القليوبية
3. العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر 
4. عمار بن ياسر – سفاجا 
مديرية أوقاف السويس
5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان
مديرية أوقاف قنا
7. آل القاصرة – القلعة - قفط
مديرية أوقاف الشرقية
8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير

دعاء لمن تحب يوم عرفة.. ردده في هذا الوقت المبارك

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القوافل الدعوية بالسويس وسيناء

كما تطلق الأوقاف في الجمعة الأولى من ذي الحجة غداً قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي ( السويس – شمال سيناء )، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل يوم عرفة وسنة الأضحية "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف السويس

1. الشيخ/ ماجد راضي فرج وكيل الوزارة الجامع الكبير - السلام 1

2. الشيخ /عادل عبد اللطيف أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الحسين - الأمل

3. الشيخ/ أحمد عبد الباري جده إمام وخطيب سيد الشهداء حمزة - الصباح

4. الشيخ /فارس أحمد فارس واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد الرخاوي - الأمل

5. الشيخ/ محمد سعيد منصور إمام وخطيب الفتح - تعاونيات الدلتا

6. الشيخ / مصطفى محمد إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الاستقامة - الأمل

7. الشيخ/ محمود السعيد محمد إمام وخطيب أحد - مبارك 2

8. الشيخ / علي السيد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور - تعاونيات الشركة العربية

9. الشيخ/ عبد الله حمدي عاشور إمام وخطيب نمرة - الصباح

10. الشيخ / أحمد الشافعي محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية صلاح الدين - مبارك 1

ثانياً : مديرية أوقاف شمال سيناء

1. الشيخ / محمود أحمد مرزوق وكيل الوزارة الرفاعي

2. الشيخ / عبد الناصر مصبح إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفتاح

3. الشيخ /سيد بدوي إبراهيم إمام وخطيب أم القرى

4. الشيخ / أحمد البكري معوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القرماني

5. الشيخ / السيد حسن السيد إمام وخطيب المعلمين بالضاحية

6. الشيخ / هاني إسماعيل عوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر بالفواخرية

7. الشيخ /محمد محمد عطية إمام وخطيب النصر

8. الشيخ / سليم أحمد سليم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمرو بن العاص

9. الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب المجمع الإسلامي -بالمساعيد

10. الشيخ / محمود شمس الدين عطية واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الخير والبركة بالمساعيد

الجمعة الأولى من ذي الحجة خطبة الجمعة أئمة وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف أول جمعة من شهر ذي الحجة أول جمعة من ذي الحجة علماء الازهر القوافل الدعوية بالسويس وسيناء

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