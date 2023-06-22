فؤاد بدراوي: سأعلن ترشحي أمام الهيئة العليا لحزب الوفد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة..فيديو

أكد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الموافقة على ترشيح رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة تمت بشكل غير رسمي، مشيرا إلى أن ترشح رئيس الحزب للانتخابات جاء مخالفا للائحة.

وقال بدراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”: سأعلن ترشحي أمام الهيئة العليا لحزب الوفد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

ليس صحيحا

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار ترشح يمامة للانتخابات الرئاسية وإعلانه موافقة وتوقيع 52 عضوًا بالهيئة العليا على اختياره لخوض الانتخابات الرئاسية، ليس صحيحا.