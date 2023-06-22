ضبط كميات من الكبدة والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحملة تموينية بالإسماعيلية

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مخازن الأطعمة والمواد الغذائية، ومحال الجزارة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ مخالفات تموينية لعدم وجود أغطية على اللحوم، بجانب ضبط فص كبدة مبردة يزن ٧ كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي بتقرير من الطب البيطري حيث أنه تم تسييحه عدة مرات وبيعه على أنه كبدة بلدي.

كما تم ضبط ١٢.٦٠٠ كيلو من الكبدة المبردة يعاد تسييحها وبيعها علي أنها كبدة بلدي (غش تجاري).

وعلى جانب آخر، تم ضبط عدد ١٠٠٠ قطعة من حلوى الأطفال والمقرمشات والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



وأعلنت محافظة الإسماعيلية ارقام تلقي الشكاوي التموينية وهي رقم مباحث التموين / ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين / ٣١٠٧٢٠٢، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨.

IMG-20230622-WA0397

IMG-20230622-WA0398