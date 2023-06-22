عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كميات من الكبدة والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحملة تموينية بالإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة،  حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات حديقتيّ الخالدين والمعرفة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مخازن الأطعمة والمواد الغذائية، ومحال الجزارة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

 

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ مخالفات تموينية لعدم وجود أغطية على اللحوم، بجانب ضبط فص كبدة مبردة يزن ٧ كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي بتقرير من الطب البيطري حيث أنه تم تسييحه عدة مرات وبيعه على أنه كبدة بلدي.

كما تم ضبط ١٢.٦٠٠ كيلو من الكبدة المبردة يعاد تسييحها وبيعها علي أنها كبدة بلدي (غش تجاري).

وعلى جانب آخر، تم ضبط عدد ١٠٠٠ قطعة من حلوى الأطفال والمقرمشات والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.


وأعلنت محافظة الإسماعيلية ارقام تلقي الشكاوي التموينية وهي رقم مباحث التموين / ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين / ٣١٠٧٢٠٢، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨.

IMG-20230622-WA0397
IMG-20230622-WA0397
IMG-20230622-WA0398
IMG-20230622-WA0398
IMG-20230622-WA0396
IMG-20230622-WA0396
إحكام الرقابة على الأسواق اللواء أركان حرب شريف فهمي الطب البيطري غير صالحة للإستهلاك الآدمي مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية مديرية التموين والتجارة مخالفات تموينية محافظ الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

ساعات تفصلهم عن الموت | غواصة البحث عن تيتانيك في طريقها لنهاية مأساوية

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

اشتروا موتهم بإديهم .. نهاية مأساوية لـ مليارديرات غواصة تيتان الغارقة

ترشيحاتنا

4 أمور من فضائل العشر من ذي الحجة.. البحوث الإسلامية يوضحها

بايدن: وصفي للرئيس الصيني بالديكتاتور لا يعقد علاقات البلدين

مكتوبة بخط اليد.. رسالة أخيرة من أحد ركاب سفينة تيتانيك إلى شقيقه

إصابة فلسطينيين إثر اعتداء المستوطنين في رام الله

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماع اليوم

التنمية المحلية: رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية لساحات صلاة عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمريض الصدر والربو أثناء أداء مناسك الحج

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ