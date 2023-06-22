الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين المستمرة على القرى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، التصعيد الدموي واعتداءات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، والتي كان آخرها على قريتي قريوت وجالود جنوب نابلس، وتتم جميعها بحماية جيش الاحتلال وبالتنسيق معه.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن جيش الاحتلال يعلم بخطط المستوطنين العدوانية وتوقيتها ويرافقهم في تنفيذ هجماتهم، ويحميهم من أي رد فعل من قبل المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، بل ويقمع المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى توزيع أدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال، ومؤامرة مزدوجة الأركان هدفها واحد وهو ترويع المواطنين وإخضاعهم لعنصر الخوف والخنوع لتسهل السيطرة عليهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.