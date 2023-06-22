مساعد وزير الخارجية الأسبق: ماكرون مهتم جدا بالعلاقات الثنائية مع مصر

قال السفير سعد رؤوف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة باريس الحالية هي هامة للغاية، خاصة أن فرنسا أصبحت تتبوأ دور قيادي أساسي لمحاولة ضبط الإيقاع في الاتحاد الأوروبي بالمشاورة مع ألمانيا، خاصة أن خروج بريطانيا كانت هزة كبيرة للاتحاد الأوروبي لم يسبق لها مثيل، وكان لابد من الحفاظ على الاتحاد حتى لا تتكرر تلك الواقعة.

وأضاف "سعد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الرئيس الفرنسي مهتم جدا بالعلاقات المصرية الفرنسية سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، موضحا أن إيمانويل ماكرون يراقب الدور الذي تلعبه مصر بحنكة وهدوء دون تبوأ شعارات ريادية وخلافه.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي خلال تصريحاته في مؤتمر المناخ دعا لإصلاح المؤسسات التمويلية والبنوك التمويلية متعددة الأطراف، وهذه قضية هامة جدا اقتصاديا، موضحا أن هذه القضية إذا تم تكثيف الجهود فيها ستحدث تأثير مهم جدا في التوازنات الدولية، والعلاقات الاقتصادية.

