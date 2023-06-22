مساعد وزير الخارجية الأسبق: أزمة المناخ والبيئة أصبحت مشاكل وجودية وتأثيراتها خطيرة

قال السفير سعد رؤوف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المناخ والبيئة لم يعدا قضية تلوث أو قضية فردية، وإنما أصبحت قضية تتقاطع مع جميع القطاعات، إذ أنها تؤثر على نموذج الإنتاج، ونموذج الاستهلاك.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أنه يوجد التزام عالمي بأن تصل نسبة الحياد الكربوني إلى 50% في عام 2030 وبنسبة 100% في 2050، وهذا ما يؤكد أن الأمر أصبح كبيرا جدا، ويلفت اهتمام العالم أجمع.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشكلة المناخ والبيئة أصبحت قضايا وجودية لها تأثيرات خطيرة جدا على العالم، بما فيها على مصر، وتحتاج إلى التمويل والتكنولوجيا لمواجهة هذه القضية.

وأردف أنه يجب الوصول إلى جهود دولية لا بديل لها أن تحافظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة حرارة، وإلا سيكون هناك فقدان للسيطرة على الكوكب، "كنا بنشوف غضب الطبيعة في الفترة اللي فاتت، وكان فيه أمثلة كثيرة السنوات الماضية".

واستكمل، أن التمويل للدول النامية لمواجهة هذه الظاهرة كانت دعوة الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر المناخ الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ.