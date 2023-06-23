هل تنبأ مسلسل Simpsons بحادث الغواصة تيتان المفقودة؟| فيديو

نشرت عدد من المواقع الأجنبية مقطع من إحدى حلقات مسلسل الكرتون الأشهر Simpsons، يتوقع فيها بحادث الغواصة الشهيرة تيتان التي راح ضحيتها 5 رجال، كانوا في رحلة لمكان حطام السفينة تيتانك.

وجاء في فيديو مسلسل Simpsons، أن أبطاله حاولوا النزول إلى أعماق البحر باستخدام غواصات صغيرة لاكتشاف موقع حطام سفينة مفقودة تحتوي على كنوز، وقال مايك ريس كاتب ومنتج العمل، بأنه هو نفسه قد نسى محتوى الحلقة التي عرضت عام 1998.

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وكشف مايك ريس الحائز على جائزة الإيمي، في تصريحات صحفية له، إن حلقة مسلسل Simpsons المشار إليها، مستوحاة من فيلم Crimson Tide الذي عرض عام 1995.

مايك ريس نفسه خاض مغامرة من قبل لزيارة حطام السفينة تيتانك تحت أعماق البحر، في يوليو الماضي، وأكد على أنهم لم يتوقعون المستقبل، ولكنه تشابه الأحداث هو ما دفع الجمهور للمقارنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ليست هذه المرة الأولى التي ينسب لمسلسل Simpsons، توقع الكثير من الأحداث المستقبلية منها صعود دونالد ترامب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوع العديد من الحواث في العالم.

أعلن خفر السواحل الأميركي، أمس الخميس، العثور على حطام الغواصة تيتان، التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.

وتحدث مسؤولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة تيتانيك بحسب موقع سكاي نيوز.

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وأضاف أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.