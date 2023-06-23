عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تنبأ مسلسل Simpsons بحادث الغواصة تيتان المفقودة؟| فيديو

Simpsons
Simpsons

نشرت عدد من المواقع الأجنبية مقطع من إحدى حلقات مسلسل الكرتون الأشهر Simpsons، يتوقع فيها بحادث الغواصة الشهيرة تيتان التي راح ضحيتها 5 رجال، كانوا في رحلة لمكان حطام السفينة تيتانك. 

وجاء في فيديو مسلسل Simpsons، أن أبطاله حاولوا النزول إلى أعماق البحر باستخدام غواصات صغيرة لاكتشاف موقع حطام سفينة مفقودة تحتوي على كنوز، وقال مايك ريس كاتب ومنتج العمل، بأنه هو نفسه قد نسى محتوى الحلقة التي عرضت عام 1998.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

وكشف مايك ريس الحائز على جائزة الإيمي، في تصريحات صحفية له، إن حلقة مسلسل Simpsons المشار إليها، مستوحاة من فيلم Crimson Tide الذي عرض عام 1995.

مايك ريس نفسه خاض مغامرة من قبل لزيارة حطام السفينة تيتانك تحت أعماق البحر، في يوليو الماضي، وأكد على أنهم لم يتوقعون المستقبل، ولكنه تشابه الأحداث هو ما دفع الجمهور للمقارنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ليست هذه المرة الأولى التي ينسب لمسلسل Simpsons، توقع الكثير من الأحداث المستقبلية منها صعود دونالد ترامب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوع العديد من الحواث في العالم. 

أعلن خفر السواحل الأميركي، أمس الخميس، العثور على حطام الغواصة تيتان، التي فقدت قبل أيام في قاع المحيط الأطلسي، ومصرع من كانوا على متنها.

وتحدث مسؤولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة تيتانيك بحسب موقع سكاي نيوز.

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وأضاف أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

Simpsons الغواصة تيتان المفقودة الغواصة تيتان السفينة تيتانيك سفينة مفقودة جائزة الايمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

موضوعات متعلقة

أروى جودة تعلن موعد جنازة والدها

بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة أروى جودة

محمد وكريم محمود عبد العزيز يحتفلان بعيد ميلاد والدتهما في أحدث ظهور لها

المايسترو هاني فرحات: لن أتراجع عن رئاسة مهرجان الموسيقى العربية | خاص

بسبب الأهلي وطاهر محمد طاهر.. ارتفاع نسب الاستماع لأغنية سطلانة بنسبة 2500%

هاني فرحات وأحمد سعد وأيتن عامر.. أبرز حضور حفل توزيع جوائز الميما

مونيا بطلة الحاج متولي تكشف اسمها الحقيقي وسر تغييره| فيديو

بيكيه يستعد للزواج من حبيبته كلارا بعد خيانة شاكيرا

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق : كولر أعاد زمن جوزيه.. وهذا سر ابتعاد شادي حسين

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك

أزهري يوضح شروط أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

عطل عالمي يضرب موقع يوتيوب

للتصوير .. بيومي فؤاد : كنت يوميا بروح من الغردقة للقاهرة لمدة 6 أيام

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

تنبؤ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ