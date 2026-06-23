قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خناقة ولاد العم.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب بيع اللحوم بسوهاج
الجزائر يقلب النتيجة على الأردن ويفوز 2-1 في كأس العالم
انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن
من العقد إلى التقاضي.. كيف نظم مشروع قانون الأسرة حقوق الزوجة المالية؟
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 23-6-2026
كأس العالم 2026.. هدف قاتل للجزائر أمام الأردن عن طريق أيمن جويري
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة ويوجه بسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة
نذير بن بو علي يتعادل لـ الجزائر أمام الأدرن في كأس العالم
تداول صورة مزعومة لإمتحان ايطالي الثانوية العامة فجر اليوم|والتعليم:قديمة ومفبركة
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. الموقف الشرعي
رقابة قضائية موسعة على الطلاق.. ماذا يحدث خلال أول 3 سنوات من الزواج؟
ثبات محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمال الدين: يرحب بمناقشة تعديلات القانون المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أحمد إيهاب جمال الدين رئيس القومي لحقوق الإنسان
أحمد إيهاب جمال الدين رئيس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

شارك الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة وعشر أعضاء مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس.

قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وأكد أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز مكانة المجلس ودعم استقلاليته وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته وصلاحياته على نحو أكثر فاعلية، بما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعنية بتقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفقاً للمبادئ الدولية الحاكمة لعملها.

كما شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول عدد من المواد المقترح تعديلها، وتم التوافق على عديد منها، على أن يوافي المجلس القومي مجلس النواب برأيه في مشروع القانون المعروض إنفاذا للالتزام الدستوري في أقرب وقت، تمهيداً للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب،

المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد إيهاب جمال الدين مجلس النواب النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية

ترشيحاتنا

الفنان محمد صبحي

هناء الشوربجي: محمد صبحي سبب نجاحي.. وسعاد نصر سبب أدائي الحج

الفنانة هناء الشوربجي

هناء الشوربجي: رفضت فيلم «سمير وشهير وبهير» في البداية.. ووافقت لدعم الوجوه الجديدة

مصحح اللهجات الصعيدية حسن القناوي

حسن القناوي: مسلسل ذئاب الجبل يعشقه أهل الصعيد

بالصور

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد