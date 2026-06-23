جمال الدين: يرحب بمناقشة تعديلات القانون المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

شارك الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة وعشر أعضاء مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس.

قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكد أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز مكانة المجلس ودعم استقلاليته وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته وصلاحياته على نحو أكثر فاعلية، بما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعنية بتقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفقاً للمبادئ الدولية الحاكمة لعملها.

كما شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول عدد من المواد المقترح تعديلها، وتم التوافق على عديد منها، على أن يوافي المجلس القومي مجلس النواب برأيه في مشروع القانون المعروض إنفاذا للالتزام الدستوري في أقرب وقت، تمهيداً للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب،