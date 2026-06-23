هنا الفيوم.. منصة ذكية لمساعدة الطلاب في العثور على السكن والـRoommates الأنسب

في خطوة تعكس قدرة الشباب الجامعي على توظيف التكنولوجيا في حل مشكلات الحياة اليومية، قدّم طلاب من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم فكرة مشروع ذكي يحمل اسم UniMate، وهو عبارة عن منصة ويب موجهة للطلاب لمساعدتهم في العثور على السكن المناسب والـRoommates الأكثر توافقًا معهم بطريقة سهلة وأكثر تخصيصًا.

تعتمد فكرة المشروع على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات وتفضيلات المستخدم، مثل الميزانية، موقع الجامعة، نمط الحياة، العادات اليومية، والاهتمامات الشخصية، من أجل تقديم ترشيحات دقيقة للسكن المناسب، إلى جانب اقتراح زملاء سكن لديهم صفات وعادات قريبة من الطالب.

لا تقتصر منصة UniMate على مساعدة الطالب في إيجاد شقة قريبة من جامعته أو مناسبة لإمكانياته المادية فقط، بل تهدف أيضًا إلى تقليل مشكلات السكن المشترك التي قد تنتج عن اختلاف الطباع والعادات بين الطلاب. ومن خلال نظام ذكي للمطابقة، تعمل المنصة على تحسين تجربة المعيشة المشتركة وجعلها أكثر راحة واستقرارًا.

ويتميّز المشروع عن العديد من الأنظمة التقليدية التي تركّز غالبًا على عرض العقارات فقط، أو على التوافق بين الأشخاص بشكل منفصل، حيث يجمع UniMate بين الأمرين في نظام واحد؛ فيقترح للطالب السكن المناسب والأشخاص الأنسب لمشاركته في نفس الوقت.

ويأمل فريق المشروع أن تسهم منصة UniMate مستقبلًا في تسهيل تجربة البحث عن السكن للطلاب، خاصة المغتربين منهم، من خلال توفير حل رقمي ذكي يختصر الوقت والمجهود، ويجعل قرار السكن أكثر أمانًا وملاءمة لاحتياجات كل طالب.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم في تقديم أفكار مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتستهدف حل مشكلات واقعية تواجه المجتمع الجامعي.