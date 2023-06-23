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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتخرج دون إذن والدها.. عشرينية تُنهي حياتها بـ"حبة المـوت" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة فتاة في بداية العشرينات من العُمر؛ إثر تناولها "حبة المــوت"، قرص حفظ الغلال، داخل منزل أسرتها، بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم شرطة أول سوهاج بالمحافظة، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ بسبب تعنيف ونهر والدها لها لكثرة خروجها من المنزل دون إذنه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها انهاء عُمر فتاة عشرينية؛ إدعاء تناول مادة سامة داخل منزل أسرتها دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبین انهاء المدعوة "فرحه م. أ. م- 20 سنة- لا تعمل- وتقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة القسم"؛ إثر "حبة المـ.ـوت"، قرص حفظ الغلال، داخل منزل أسرتها، وبسؤال كلاً من:" والدها المدعو مصطفى أ. ب. ع- 49 سنة- ميكانيكي سيارات، ووالدتها المدعوة كريمة ع. أ. ح- 40 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية".

قررا بأنه أثناء تواجد نجلتهما المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب تعنيف ونهر والدها لها لكثرة خروجها من المنزل دون اذنه؛ ما أدى إلى لفظها أنفاسها الأخيرة، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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