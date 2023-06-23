لامبورجيني تبدأ في التخلص التدريجي من محركات الاحتراق

كشفت مصادر مقربة من شركة لامبورجيني يتم العمل علي إطلاق الجيل القادم من السيارة الأكثر مبيعاً للشركة "أوروس" بمحرك هجين لإصدارها في عام 2024، لكن من المفاجئ أن هذا الطراز سيكون الوحيد ولن يتم إطلاق نموذج يعمل بمحرك هجين.

لامبورجيني تبدأ في بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق

قال الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان لـ Autocarأن النسخة الهجينة من سيارة لامبورجيني أوروس الرياضية متعددة الاستخدامات ستحل محل الإصدارات الحالية بحلول أواخر عام 2024، ويذكر أن أوروس بريفورمنتي ظهرت لأول مرة في أغسطس 2022 بينما وصلت أوروس أس بعد شهر.

لامبورجيني تبدأ في بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق

سيستمر إصدار أوروس الهجين حتى نهاية العقد تقريبًا عندما يتم إطلاق طراز من الجيل الثاني يعمل بالكهرباء فقط، وستكون السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة القابلة للشحن هي السيارة الهجينة الثانية من لامبورجيني بعد روفيليتو، وستكون هناك سيارة ثالثة في العام المقبل عندما يتم الكشف عن بديل هوركان، وبالنسبة إلى سبب قفز العلامة التجارية الإيطالية الغريبة على عربة الهجين، لا يمكن أن تكون محصنة ضد لوائح الانبعاثات الصارمة بشكل متزايد.

لامبورجيني تبدأ في بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق

يشير رئيس لامبورجيني إلى أنه من "المكلف للغاية" جعل محركات الاحتراق ذات الإزاحة الكبيرة تفي بأحدث معايير Euro 6 ، وستكون عبئًا أكبر عندما يصل Euro 7 في منتصف عام 2025، وسيعتمد أوروس الهجين على محرك V8، لذلك لن يتم تقليص حجمه إلى محرك V6 كهربائي، والذي تستخدمه بعض طرازات مجموعة فولكس فاجن الأخرى المتطورة.

ستفقد هوركان محرك V10 الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي لصالح محرك بنزين أصغر، وصرح وينكلمان أن هوركان القادمة ستحصل على اسم جديد ويستخدم تكيفًا من مجموعة نقل الحركة في أوروس الهجينة، وهذا يعني أننا يجب أن نتوقع محرك V8مزدوج التوربو، ومحرك كهربائي ، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثماني سرعات تم تطويره حديثًا في روفيليتو.

يعتقد رئيس لامبورجيني أن محركات الاحتراق ليس لها مستقبل مشرق، خاصة في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أنه حتى لو لم يتم حظر مبيعات السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق بموجب القانون في عام 2035 ، فإن الضرائب ستكون مرتفعة للغاية لدرجة أن الناس سيتحولون إلى السيارات الكهربائية.

أشار وينكلمان إلى إضافة الوقود الاصطناعي يمكن أن يكون حلاً فقط لإبقاء المركبات الحالية على قيد الحياة ، وبالتالي قال بشكل غير مباشر إن مستقبل إنتاج السيارات سيعتمد على المحركات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

ولتحقيق هذه الغاية، فإن سيارة جران تورر القادمة في عام 2028 ستكون أول طراز للعلامة التجارية يتخلص من محرك الاحتراق، بعد كشف النقاب عن روفيليتو قبل بضعة أشهر فقط ، لن تأتي السيارة الكهربائية الخارقة في أي وقت قريب.

اقترح وينكلمان أنه بمجرد أن تصبح التكنولوجيا جاهزة، سيتم عرضها في سيارة اختبارية لمعاينة نموذج القيادة على الطريق، بالنظر إلى طول عمر سيارات لامبورجيني الرئيسية ، لن يتم استبدال روفيليتو حتى أوائل عام 2030.