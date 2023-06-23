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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توظيف أموال.. ضبط سيدتين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالقاهرة

المتهمة
المتهمة

‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتين لاتهامهما بالنصب علي المواطنين في قضايا توظيف اموال ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء مصطفى الحبشي مدير مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة ، أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما سيدتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو لهما معلومات جنائية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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