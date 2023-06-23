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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: 58% سيصوتون لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

بعد سبع سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قفزت نسبة البريطانيين الذين يرغبون في العودة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2016، وفقًا لاستطلاع رأي جديد نشرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة.

 

يعتقد كل من البريطانيين والأوروبيين أيضًا أن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر احتمالية، في حين أن المستجيبين البريطانيين أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الكتلة- إلى حد الثقة في المفوضية الأوروبية أكثر من حكومتهم.

 

وجدت بيانات من الاستطلاع الجديد “يو-جوف" الأخير لتتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه باستثناء أولئك الذين قالوا إنهم لن يصوتوا أو لا يعرفون، فإن 58.2٪ من الناس في بريطانيا سيصوتون الآن للانضمام.

 

انخفضت النسبة بشكل جزئي فقط عن نسبة 60٪ المسجلة في فبراير من هذا العام- وهي أعلى رقم منذ أن بدأت البيانات القابلة للمقارنة في فبراير 2012- وارتفعت بشكل أو بآخر بشكل متسق منذ أدنى مستوى بعد الاستفتاء بلغ 47٪ في أوائل عام 2021.

وجد الاستطلاع أن 18٪ فقط من الناخبين الذين خرجوا من البلاد يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان ناجحًا.

وأظهرت أرقام "يو-جوف" في معظم البلدان التي شملها الاستطلاع، تراجع الدعم لاستمرار عضوية الاتحاد الأوروبي إلى المستويات التي كان يتمتع بها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى اندفاع قوي في المشاعر المؤيدة لأوروبا.

في أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي، قال 87٪ من المشاركين في إسبانيا الشهر الماضي إنهم سيختارون البقاء، إلى جانب 79٪ في الدنمارك، و 70٪ في السويد، و 69٪ في ألمانيا.

كما ارتفعت ثقة بريطانيا في مستقبل الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ بعد الاستفتاء مباشرة. ولأول مرة على الإطلاق، قال المزيد من البريطانيين (41٪) أنهم متفائلون بشأن آفاق الكتلة أكثر من متشائمين (36٪).

بريطانيا الاتحاد الأوروبي الانضمام الجارديان البريطانيين

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