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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفذها قومي المرأة بسيناء مبادرة اعرف قدر نبيك

مبادرة اعرف نبيك
مبادرة اعرف نبيك بالعريش

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء،  اللقاء الرابع لمبادرة  "اعرف قدر نبيك"  (صلى الله عليه وسلّم) ، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة ، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ومديرية الأوقاف بشمال سيناء وتحت رعاية ودعم الدكتورة/مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

 

بحضور إحسان غالي مقررة الفرع، والمهندسة ناهد سلام مقرر مناوب الفرع،  و فاطمة نصار عضوة الفرع ، وكلا من الشيخ الدكتور محمد مجدي عطية إمام وخطيب مسجد آل بدوي بالعريش،و الشيخ سيد بدوي  إمام وخطيب مسجد المصطفى  بالعريش،   وعدد (٣٠) من العاملين والعاملات بالمديريات .

 

المرأة المعيلة :

وقالت إحسان داود غالى ،مقررة الفرع،  ان عقد مثل هذه المبادرات الحيوية ،  لها أكبر الأثر فى إحياء القيم الإسلامية ، والمعاني الإنسانية .

وأشارت  ،إلى دور المجلس القومى للمرأة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وعن دعم المرأة المعيلة والاكثر احتياجا  ،  والبرامج التي أطلقها المجلس للنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها بالمجتمع والعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجهها ،كما تحدثت عن مبادرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصريه

 

وتحدث الشيخ سيد بدوي  عن  مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)،  كما تحدث عن أسماء سيدنا محمد وميلاده وعائلته كما تحدث أيضا عن هجرة النبي وحياه النبي قبل الهجرة وبعدها وتحدث عن وفاه النبي.


كما تحدث الشيخ الدكتور محمد مجدي  عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله ..حيث ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرث هائل من الأخلاق والمعاملات التي نسير على خطاها بعد مماته.


 

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