عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. تجهيز المجازر الآلية بمدن شمال سيناء

تجهيز الاغنام والخراف
تجهيز الاغنام والخراف لذبح الأضاحي يوم ابعيد

أكد اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على  الإلتزام  المواطنون بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها  بالمجان  وعدم الذبح في الشوارع ،مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين. . حيث تم تجهيز المجزر الآلى بمدينة العريش لاستقبال رؤوس الاغنام والماعز  ذبائح المواطنين خلال أيام عيد  الاضحي المبارك.

 

 فريق عمل :

وقد تم تشكيل فرق عمل   بكل مجلس مدينةبالتتسيق مع الجمعيات الأهلية  لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع أولا بأول حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة المتواجدة بنطاق المركز.

وعقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أجتماع بحضور د. عمر عبد الفتاح مدير المجازر بمديرية الطب البيطري بالمحافظة  ،و طارق عرفات مدير المجزر  الالي بمدينة العريش.. لتجهيز المجزر   والاستعداد لاستقبال كافة الأضاحي الخاصه بالمواطنين  في المجزر خلال أيام عيد الاضحي المبارك . 

واكد رئيس المدينة، أن عملية ذبح الاضاحى ، لابد و ان تتم  بالمجان وداخل المجزر،  حرصا علي سلامة الأضاحي وصحتها وذلك بإجراء الكشف الطبي عليها قبل الذبح. 

وكذا حفاظا علي البيئة من مخلفات الأضاحي بالشوارع ومقالب القمامة علي إن يتم تنفيذ الاشتراطات الصحيه في الأضاحي طبقا للقانون المعد بذلك من حيث الصحة والسلامة .


وأوضح أنه جاري تشكيل لجنة من إدارة البيئه بالمجلس ،  لعمل محاضر مخالفات بيئة لمن يرمي مخلفات أضاحي وخلافه بالشوارع الرءيسية ،  كذلك عمل محاضر بيئه لمن يهدر  المياه من الخزانات أعلي المنازل مع ضرورة  عمل عوامات لخزانات المياه أعلي الاسطح ومنع غسيل السيارات بالشوارع ورمي مخلفات المباني بالمقالب وفي نهر الشوارع والطريق العام . 

و قال رئيس المدينه ، علي كافة الجزارين وبائعين اللحوم بعمل زجاج سيكوريت للحفاظ علي اللحوم من التلوث،  حيث تم أعطائهم أكتر من فرصه لتنفيذ ذلك  

ويهيب رئيس المدينه بالمواطنين بالحفاظ علي نظافة المدينة ومقدرات الدوله حرصا علي نظافة المدينة والشكل الحضاري وسلامة ابناؤنا .
 

txt

محافظ شمال سيناء: العريش أهم الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط

سيناء المجازر مدن الاضاحى العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

ترشيحاتنا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ