استعدادا لعيد الأضحى.. تجهيز المجازر الآلية بمدن شمال سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الإلتزام المواطنون بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها بالمجان وعدم الذبح في الشوارع ،مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين. . حيث تم تجهيز المجزر الآلى بمدينة العريش لاستقبال رؤوس الاغنام والماعز ذبائح المواطنين خلال أيام عيد الاضحي المبارك.

فريق عمل :

وقد تم تشكيل فرق عمل بكل مجلس مدينةبالتتسيق مع الجمعيات الأهلية لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع أولا بأول حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة المتواجدة بنطاق المركز.



وعقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أجتماع بحضور د. عمر عبد الفتاح مدير المجازر بمديرية الطب البيطري بالمحافظة ،و طارق عرفات مدير المجزر الالي بمدينة العريش.. لتجهيز المجزر والاستعداد لاستقبال كافة الأضاحي الخاصه بالمواطنين في المجزر خلال أيام عيد الاضحي المبارك .



واكد رئيس المدينة، أن عملية ذبح الاضاحى ، لابد و ان تتم بالمجان وداخل المجزر، حرصا علي سلامة الأضاحي وصحتها وذلك بإجراء الكشف الطبي عليها قبل الذبح.



وكذا حفاظا علي البيئة من مخلفات الأضاحي بالشوارع ومقالب القمامة علي إن يتم تنفيذ الاشتراطات الصحيه في الأضاحي طبقا للقانون المعد بذلك من حيث الصحة والسلامة .





وأوضح أنه جاري تشكيل لجنة من إدارة البيئه بالمجلس ، لعمل محاضر مخالفات بيئة لمن يرمي مخلفات أضاحي وخلافه بالشوارع الرءيسية ، كذلك عمل محاضر بيئه لمن يهدر المياه من الخزانات أعلي المنازل مع ضرورة عمل عوامات لخزانات المياه أعلي الاسطح ومنع غسيل السيارات بالشوارع ورمي مخلفات المباني بالمقالب وفي نهر الشوارع والطريق العام .



و قال رئيس المدينه ، علي كافة الجزارين وبائعين اللحوم بعمل زجاج سيكوريت للحفاظ علي اللحوم من التلوث، حيث تم أعطائهم أكتر من فرصه لتنفيذ ذلك



ويهيب رئيس المدينه بالمواطنين بالحفاظ علي نظافة المدينة ومقدرات الدوله حرصا علي نظافة المدينة والشكل الحضاري وسلامة ابناؤنا .

