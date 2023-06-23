جامعة حلوان في أسبوع | استكمال تجهيزات ومعامل الاختبارات الإلكترونية .. تطوير البحث العلمي بمجال الفضاء

رئيس جامعة حلوان:

نسعى لتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية في كافة كليات الجامعة

هدفنا التحول الإلكتروني للكتاب الجامعي وتوفير منصات تفاعلية بين الطلاب والاساتذة

نهتم ببناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع كان هناك زيارة تفقدية لوفد المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل تفقد تجهيزات ومعامل الأسبقية الثانية لتعميم الاختبارات الإلكترونية علي جميع كليات جامعة حلوان، وأشار وفد المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي إلى أنه يجري العمل وفقًا لاستعداد وسرعة وجاهزية الجامعة لاستقبال الأجهزة وسيتم دعم الجامعة بأجهزة ثابته لأغراض متعددة، وكذلك أجهزة لاب توب متنقلة، للمدرجات والقاعات ليكون هناك مرونة في استخدام الأجهزة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على جاهزية الجامعة للتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية لتعميم التجربة على كافة الكليات، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد ان شهدت الاسبقية الأولى نجاح كبير بكليات القطاع الطبي الطب والتمريض والصيدلة والعلوم.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تسعى للتحول الرقمي وتحويل كافة المقررات لمقررات الكترونية صالحة لإجراء الاختبارات الإلكترونية في خلال عام، وقد استعدت الجامعة من خلال تجهيز عدد كبير من المعامل داخل الحرم الجامعى وكذلك في قطاع الزمالك بكليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة وهندسه حلوان، وتحويل وتجهيز معامل الحاسب الآلي لتكون مُعدة لذلك، هذا بالإضافة إلى تحويل ١٨٠٠ مقرر يتم الاختبار بهم بنظام البابل شيت و تحويلها إلى نظام الاختبارات الإلكترونية.

ونوه رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تستقبل أكثر من ٢٥٪ من الطلاب الذين يجرون اختبارات القدرات على مستوى مصر، كذلك تضم الجامعة ٢٠٠ الف طالب وبالتالي فهي من الجامعات التي تتمتع بكثافات طلابية لذا يجب دعمهم بالتجهيزات والأجهزة.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد الجامعة للتعاون بصورة كبيرة مع لجنة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي من أجل استكمال التجهيزات والمعدات الفنية والالكترونية، من أجل استكمال المنظومة وذلك عقب زيارة وجولة تفقدية أجراها الوفد لتفقد الجامعة وكلياتها وبحث مدى احتياجاتها للمعامل والأجهزة من أجل استكمالها، وتحقيق المعادلة المعيارية بين عدد الطلاب وتجهيزات الاختبارات الإلكترونية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الفضاء، قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بزيارة لوكالة الفضاء المصرية، وكان فى استقباله الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال الزيارة تم عقد اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة حلوان ووكالة الفضاء المصرية، تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجال الفضاء.

وقد أعرب الدكتور "قنديل" خلال اللقاء عن اهتمام جامعة حلوان بتطوير البحث العلمي في مجال الفضاء وتعزيز التعاون في هذا المجال، وأشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف تحقيق التقدم والتطور في مجال الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا الفضائية في التطبيقات المختلفة.

كما صرح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة هى جامعة نوعية تكنولوجية بها كليتين للهندسة ويوجد بها قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وكذلك كلية العلوم ويوجد شعبة علوم الفضاء وتطوير هذه الشعبة بما يتوائم مع أهداف الوكالة، كما يوجد أقسام فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ونأمل فى تعزيز التعاون فى علوم الفضاء والاتصالات .

من جانبه، عرض الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عرض تقديمي، موضحا دور الوكالة فى توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، معربًا عن استعداد وكالة الفضاء المصرية لتوفير كافة الدعم والتسهيلات لجامعة حلوان في سبيل تعزيز التعاون بينهما، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية، وفى نهاية الزيارة تم عمل جولة تفقدية داخل وكالة الفضاء المصرية.

ومع نهاية الاسبوع عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مع عمداء الكليات لبحث آليات تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني، واكد رئيس الجامعة على أن هدف الجامعة هو الوصول إلي جودة الأداء وجودة التعليم، وأن هدف مركز الحساب العلمى بالتعاون مع كليتى الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي هو توفير كل الدعم للخروج الى منتج الكتروني ذو جودة، وعمل المنصات الإلكترونية المطلوبة بهدف تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تستهدفها الجامعة، وفق الخطط الزمنية والإجراءات المقترحة لتحقيق تنفيذ سلس وناجح للمنظومة.

وصرح رئيس جامعة حلوان أن هذا الإجتماع يأتى لمتابعة الإجراءات المتخذة للتحول الرقمي فى العملية التعليمية بالجامعة والمتمثلة فى تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير البنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية.

واستكمل دكتور "قنديل" حديثه أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تطوير وتحديث وسائل التعليم وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم والتدريس في الجامعة.

وعرض الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي تصور لتطوير منصة الكتاب الالكترونى، واستعراض لأهم الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بتنفيذ المنظومة، وتشمل المنظومة تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهل الوصول إلى المواد الدراسية وتتيح التفاعل والتواصل بين الطلاب والأساتذة.