بشكتاش التركي يوجّه طلبًا عاجلًا لـ محمد النني

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي بشكتاش التركي، في التعاقد مع الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكان محمد النني قد سبق له اللعب في صفوف بشكتاش التركي في موسم 2019-2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.



ووفقًا لصحيفة "صباح سبور" التركية فإن نادي بشكتاش يرغب في التعاقد مع محمد النني ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الموسم المقبل.



وأشارت إلى أن المدير الرياضي بالنادي قد أشاد بمحمد النني وطالب بعودته إلى صفوف بشكتاش.



محمد النني قد تعرض لإصابة قوية في منتصف الموسم أدت إلى غيابه عن الفريق حتى إنتهاءه، قبل أن يعود حاليًا إلى التدريبات بفريق أرسنال.