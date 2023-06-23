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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هيئة الدواء: لدينا عقاقير فعالة وآمنة وبجودة عالية في السوق المصري.. صور

صدى البلد

شاركت هيئة الدواء المصرية، فى البرنامج التدريبي المقدم من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية (Swiss medic) الذي أقيم في مدينة برن بسويسرا.

وخلال التدريب، تم تبادل المعلومات ونقل الخبرات بين السلطات التنظيمية في مختلف دول العالم، والوقوف على أحدث القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الأدوية ونظام الجودة واليقظة الدوائية.

وتناول التدريب العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بطبيعة عمل السلطات التنظيمية، مثل نظام الجودة، وكيفية تطبيقه في المعامل الرقابية الوطنية، وعند التفتيش والترخيص للمؤسسات الصيدلية، وكذلك التعريف بأحدث القواعد العالمية المتبعة في مجال تسجيل الأدوية، وشرح أهم قواعد تقييم ملف التسجيل الموحد CTD، وكذا العديد من الموضوعات في مجال اليقظة الدوائية، والتعريف بكل من قواعد العمل ومراقبة الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق وآلية تتبع إشارات المأمونية ومأمونية المستلزمات الطبية، وقواعد تفتيش اليقظة والتعرف على قاعدة البيانات السويسرية الخاصة بالإبلاغ عن الآثار العكسية.

استعرض ممثلو هيئة الدواء المصرية، تجربة الهيئة في مجال تحديث وتطوير قواعد وإجراءات تسجيل الأدوية، وأثر ذلك على توافر أدوية فعالة وآمنة وذات جودة عالية بالسوق المصري، وتطبيق نظام الجودة وتمكنها من الحصول على اعتماد المستوى المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.

وأشادت الجهة المنظمة للتدريب بالإجراءات الحالية المتبعة بهيئة الدواء المصرية في مجال تسجيل الأدوية، ونظام الجودة واليقظة الدوائية، والتي تتوافق مع أحدث الإجراءات والمعايير العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في الفعاليات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول المرجعية، وتعزيز التعاون المشترك، و تبادل الخبرات الفنية مع الجهات العالمية فى مجال الدواء.

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منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية سويسرا الدواء الأدوية

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