أوسوريو يفاجئ الزمالك بطلب جديد قبل انطلاق البطولة العربية للأندية في السعودية

يسابق مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الزمن من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر لدعم الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل قبل مشاركة الفريق الأبيض فى البطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية يوليو المقبل التى ينافس فيها ضمن فرق المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من النصر السعودى والشباب السعودى والاتحاد المنستيرى التونسي.

ومنح الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك الضوء الأخضر لمسئولي القلعة البيضاء للتعاقد مع 3 صفقات أجنبية لدعم الفريق فى المراكز التى تعانى من نقص شديد.

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة والمراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم القادم والتى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه،وعلى رأسها طلبه التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، فى المراكز التى طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه من خلال مشاهدتهم فى المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائى قبل بدء التفاوض الرسمى مع أنديتهم.