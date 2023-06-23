«المصريين الأحرار»: كلمة السيسي بـ قمة التمويل العالمي وضعت العالم أمام مسؤولياته

تابع حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن كثب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر إلي دولة فرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وإذ يُعرب الحزب رئيساً وقيادات وأعضاء عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود الرئاسية المبذولة على الصعيد الدولي والتي تزيد محاور الدور الريادي لبلادنا العزيزة بين مصاف الدول البلدان وعلي كافة المحافل الدولية والعالمية.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن كلمة الرئيس السيسي خلال انعقاد القمة وضعت العالم أجمع أمام مسؤولياته بأولوية وضرورة الإلتزام بالكلمة والوعد ؛ وذكر الجميع بالاتفاق علي تخصيص ١٠٠ مليار دولارا سنوياً منذ ٢٠١٥ في اجتماع قمة المناخ بفرنسا ولو تحقق لأحدث الكثير من النتائج الإيجابية.

وأضاف المصريين الأحرار ، أن رئيس مصر اعتاد المكاشفة والشفافية ولا يخفي شاغله من هموم القارة الأفريقية التي بدوره تحدث عنها ليكون هناك التزام أخلاقي وسياسي للكافة تجاهها.



وأشاد الحزب علي تأكيد الرئيس أنه غير مستهدف دعم أفريقيا في صورة منح مطلقة بينما الاولوية الحقيقية هي تعزيز البنية الأساسية القارية بهدف تغيير واجهة القارة السمراء، لافتاً إلي أن هناك نحو 27000 إنسان يموت سنويا بينهم أطفال ونساء وذلك بسبب الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا.



وأيد حزب المصريين الأحرار رؤية رئيس مصر الصائبة بشأن توافر الآمال والأحلام داخل حدود القارة الأفريقية لن يقصد أوروبا مهاجرين غير شرعيين باحثين عن الأحلام ومصر تتحمل جهود عظيمة ولاسيما بأنها تحتضن ٩ مليون ضيف علي أرضها.

واستطرد الحزب:" أن التكامل والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية يحقق نفع متبادلا للكافة، وما يرنو إليه قائد مصر لخدمة القارة عموما وأرض مصر خاصة يدعونا للفخر والاعتزاز".