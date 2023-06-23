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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب منتخب السباحة بالزعانف: أحلم بالذهب.. وتشجيع الحضور حفزني بمنافسات بطولة العالم

طارق حسن السيد
طارق حسن السيد

أكد طارق حسن السيد لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف أنه يشعر بالفخر بعد تحقيق ميداليتين له في بطولة العالم للناشئين خاصة أنها أول مشاركة له في بطولة عالم خلال مشواره.


وفاز طارق السيد بفضية سباق 100م مونو في منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الثامنة عشر ، و في اليوم الثالث من البطولة أضاف طارق فضية جديدة لمصر في سباق 50 م مونو.

 


وقال طارق في تصريحات بعد تتويجه إنه يسعى للمزيد وتحقيق نتائج أفضل مؤكدًا أن تشجيع الجمهور الحاضر للمنافسات أسعده و حفزه كثيرًا.

 

وأضاف طارق أنه يحلم بتحقيق الذهب والمركز الأول عالميا مشددًا على أن اللاعبين المصريين تطور مستواهم كثيرا و أن عدد الميداليات التي حققتها مصر منذ اليوم الأول من منافسات بطولة العالم يعد إنجازا كبيرا.

 

وتابع صاحب الميدالية الفضية : المنافسة قوية جدا في هذه البطولة، لاعبو روسيا وألمانيا أقوى منافسينا لكن مثلما ذكرت الفراعنة يقدمون مستوى مميزا جدا أيضا.

 

وأتم تصريحاته : شكرا لكل الجماهير وأسرة اللعبة الذين حضروا لمساندتنا تشجعيكم فخر و شرف كبير لنا.

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