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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكسر الزجاج .. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس سيدة ورجلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والمغافلة" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامها ببيع جهاز تابلت بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بدائرة القسم ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الزجاج" بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (جهاز "تابلت" - عدد 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"- أجنة حديدية - جاكوش - سيارة ملك وقيادة أحدهما) .

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والمغافلة" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب عدد (3) وقائع أخرى ، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم "سيئ النية" "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ، بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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