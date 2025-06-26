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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جروبات الغش تنشر إجابات تاريخ الثانوية العامة .. وعمليات التعليم تتحرك

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لـ إجابات امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بتتبع صور اسئلة واجابات امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن

وتعتمد غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على الباركود الموجود على صور امتحان التاريخ المتداولة على جروبات الغش للوصول إلى مصورها وناشرها لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده

قرار جديد بشأن الغشاشين بلجان الثانوية العامة

وكشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل قرار جديد أصدره وزير التربية والتعليم اليوم بشأن التعامل مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى لجنة خاصة لاستكمال  امتحانات الثانوية العامة 2025 بها وذلك بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة ضده

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه في الأعوام الماضية في امتحانات الثانوية العامة ، كان الاجراء المعتاد الذي يتم اتخاذه ضد الطالب الغشاش  ، هو تحريز وسيلة الغش وإلغاء امتحان الطالب ثم يتم ارسال أوراق محضر الغش الذي تم عمله للطالب للشئون القانونية في الوزارة لإصدار تقرير بشأنه ثم يتم إبلاغ الكنترول .

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المتعارف عليه أن عقوبات الطالب الغشاش في امتحانات الثانوية العامة ، تتدرج بين الحرمان من الامتحان في المادة ، او الحرمان من جميع الامتحانات في العام الحالي ، او الحرمان من الامتحانات لمدة عامين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن قرار تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى لجنة خاصة ، يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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