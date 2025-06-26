أبو العينين: الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليارات دولار

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الشرق الأوسط يمثل مستقبل الاستثمار العالمي، نظرًا لما يتمتع به من موقع جغرافي فريد وإمكانيات اقتصادية واعدة، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالشركات الصينية وتفتح أبوابها أمام الصناعات المستقبلية.

وخلال كلمة أبو العينين أمام قمة قادة الأعمال والاقتصاد المنعقدة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، والذي عرض ببرنامج صباح البلد، قال أبو العينين إن مصر أنشأت مدنًا صناعية متخصصة حققت أكثر من 200 مشروع تنموي، كما أنها تحتضن استثمارات صينية تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار، وتضم 3 آلاف مصنع صيني وجامعة صينية، مؤكدًا أن القاهرة مستعدة لاستقبال المزيد من المستثمرين.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن مصر تمثل بوابة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا، وتُوفر منطقة صناعية بإعفاءات جمركية على بعد ساعة من القارة الأوروبية، كما أنها تتيح الوصول إلى سوق إقليمي يضم نحو 2 مليار نسمة.

وأوضح أن التقدم التكنولوجي العالمي يدفع مصر إلى الاندماج الكامل في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية المصرية تركز على الرقمنة والصناعات الذكية، بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل الكوادر.

كما انتقد أبو العينين القيود الجمركية الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تُشكل منفذًا مميزًا للصادرات الصينية بنسبة إعفاء جمركي تصل إلى 10%، داعيًا إلى تعزيز الشراكة الصناعية مع دول المنطقة.



