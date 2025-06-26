قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزامناً مع دخول العام الهجري الجديد .. تغيير كسوة الكعبة المشرفة
أبو العينين: الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليارات دولار
العطلات الرسمية المقبلة .. إجازات مصر 2025
البريد المصري يُوقف الأنظمة المالية مؤقتًا بسبب إغلاق السنة المالية
"بيراقب بالكاميرات"| أول صور لوزير التعليم بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الآن
واقعة غريبة .. رحلة طيران تعود لبلد الإقلاع بعد 15 ساعة فى الجو | ماذا حدث؟
الأهلي يدرس مستقبل وسام أبو علي بعد عروض خارجية مغرية
جروبات الغش تنشر امتحان التاريخ بعد 45 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية العامة
العامة لقصور الثقافة: افتتاح بيت ثقافة بئر العبد ليراعي احتياجات الأجيال الجديدة.. فيديو
تداول إجابات امتحان الفيزياء بتليجرام بعد دقائق من توزيعه باللجان
أبو العينين: مصر منصة عالمية للإستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لـ2 مليار نسمة
عمليات التعليم تتتبع صور امتحان فيزياء الثانوية العامة المتداولة بجروبات الغش لضبط صاحبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: مصر منصة عالمية للإستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لـ2 مليار نسمة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
البهى عمرو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر منصة عالمية للإستثمار والتصدير والانتاج لسوق كبير يصل لـ2 مليار مستهل في افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأن الصين دولة أمان واستقرار ونأمل في زيادة الشراكات وإقامة صناعات في مصر.


وأضاف أبو العينين خلال كلمته أمام قمة قادة الأعمال والاقتصاد المنعقدة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، والذي عرض ببرنامج صباح البلد،  تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مصر تفتح ذراع الاستثمار من أجل بناء مستقبل واعد في الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر تقدم حوافز للمستثمرين والشركات العالمية، موضحا أن الاقتصاد الشبابي مهم مع تأهيلهم على التحول الرقمي.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الصين تقدم مشروعات عملاقة إلى القارة الإفريقية ومصر، موضحا أن العلاقات المصرية الصينية طيبة وقوية.

وذكر: هناك جامعة صينية، ومشروعات ضخمة جدا في البنية الأساسية ومشروعات تخص سلاسل الإمداد، والصين تدرس المشروعات بعناية لتنفيذها على أرض الواقع، وهي تاريخ وحضارة قديمة تتعانق مع الحضارة المصرية القديمة.

ولفت أبو العينين إلى أن مصر هي أهم شريك للصين، حيث أنها تفتح الباب للمستثمرين الصينيين، لتوسيع نشاطهم وتوطين الصناعات في مصر، مضيفا: "لدينا صناعات هندسية وصناعات خاصة بالسيارات الكهربائية.

وتابع وكيل مجلس النواب: القيادة السياسية تركز على المشروعات الاستثمارية مع تقديم مزايا للمستثمرين والشركات العالمية.


 

محمد أبو العينين أبو العينين الصين افريقيا مجلس النواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

دار الإفتاء

ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء

حكم صيام أول محرم وهل هو بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد