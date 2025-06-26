أبو العينين: مصر منصة عالمية للإستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لـ2 مليار نسمة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر منصة عالمية للإستثمار والتصدير والانتاج لسوق كبير يصل لـ2 مليار مستهل في افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأن الصين دولة أمان واستقرار ونأمل في زيادة الشراكات وإقامة صناعات في مصر.



وأضاف أبو العينين خلال كلمته أمام قمة قادة الأعمال والاقتصاد المنعقدة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، والذي عرض ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن مصر تفتح ذراع الاستثمار من أجل بناء مستقبل واعد في الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر تقدم حوافز للمستثمرين والشركات العالمية، موضحا أن الاقتصاد الشبابي مهم مع تأهيلهم على التحول الرقمي.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن الصين تقدم مشروعات عملاقة إلى القارة الإفريقية ومصر، موضحا أن العلاقات المصرية الصينية طيبة وقوية.

وذكر: هناك جامعة صينية، ومشروعات ضخمة جدا في البنية الأساسية ومشروعات تخص سلاسل الإمداد، والصين تدرس المشروعات بعناية لتنفيذها على أرض الواقع، وهي تاريخ وحضارة قديمة تتعانق مع الحضارة المصرية القديمة.

ولفت أبو العينين إلى أن مصر هي أهم شريك للصين، حيث أنها تفتح الباب للمستثمرين الصينيين، لتوسيع نشاطهم وتوطين الصناعات في مصر، مضيفا: "لدينا صناعات هندسية وصناعات خاصة بالسيارات الكهربائية.

وتابع وكيل مجلس النواب: القيادة السياسية تركز على المشروعات الاستثمارية مع تقديم مزايا للمستثمرين والشركات العالمية.



