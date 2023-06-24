عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توظيف أموال.. حبس سيدتين نصبتا على المواطنين بالقاهرة

حبس سيدتين
حبس سيدتين

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب علي المواطنين في قضايا توظيف أموال.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتين لاتهامهما بالنصب علي المواطنين في قضايا توظيف اموال ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء مصطفى الحبشي مدير مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة ، أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما سيدتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو لهما معلومات جنائية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدتين حبس 15 مايو النصب على المواطنين توظيف اموال القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

موضوعات متعلقة

بعد قليل .. بدء جلسة الطعن على عزل مرتضى منصور

خنقها بسلك الشاحن.. قرار قضائي ضد شخص تخلص من زوجته في أسيوط

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

جاى احتفل بعيد ميلادي.. ننشر مرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين

حشيش وخرطوش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

حبس شخص لاتجاره في الحشيش بالقاهرة

حبس شخص لحيازته حشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

انقلاب فاجنر على القيادة الروسية: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق

مفاجأة غير متوقعة.. هبوط أسعار الدواجن الآن قبل عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ