توظيف أموال.. حبس سيدتين نصبتا على المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب علي المواطنين في قضايا توظيف أموال.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتين لاتهامهما بالنصب علي المواطنين في قضايا توظيف اموال ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء مصطفى الحبشي مدير مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة ، أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما سيدتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو لهما معلومات جنائية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.