صراعه مع يمامة.. فؤاد بدراوي يحسم موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

كشف فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تفاصيل أزمته داخل حزب الوفد لترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن حق وفقا اللائحة الداخلية للحزب.



وأضاف فؤاد بدراوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الهيئة العليا للحزب هى التى تقرر من يخوض الانتخابات بيني وبين عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.



وتابع فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن من حق أي عضو هيئة عليا خوض الانتخابات، ووفقا للوضع الحالي الأمر هنا للجمعية العمومية، وهى التي تقرر من يخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب الوفد، مستدركا أن الهيئة العليا تجتمع يوم الأحد.

وأشار فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن ملزم بقرار الجمعية العمومية للحزب في الشخص الذي يخوض الانتخابات الرئاسية.

وعن سبب خوضه الانتخابات الرئاسية، أكد فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يكن للرئيس السيسي كل التقدير والاحترام وكل ما يقدمه للوطن والمواطن.