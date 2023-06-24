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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

صدى البلد

أمضت الأسرة شهورًا في البحث عن حيوان أليف يبلغ من العمر 50 عامًا ، بالإضافة إلى تقديم نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لم يتم العثور عليه في أي مكان.
وفقا لموقع اكسبريس قد ظهرت السلحفاة الهاربة بعد أن فقدت لمدة عامين ليتم العثور عليها وهي تزحف حول مركز للفروسية على بعد خمسة أميال في إنجلترا

لقد تعرض تشارلز واديل وابنته بياتريس البالغة من العمر ثماني سنوات للدمار عندما تمكنت السلحفاة جميما من الخروج ببطء من منزلهم في مايو 2021 إلا أنه بعد فقدان الأمل في رؤية السلحفاة على قيد الحياة مرة أخرى اكتشفوا منشورًا على Facebook الأسبوع الماضي حول العثور على سلحفاة ونقلها إلى طبيب بيطري وبعد الاتصال بالطبيب البيطري وإرسال صورة لجميما ، أصابهم الذهول عندما أكدوا أنه حيوانهم الأليف المفقود.

ليتم لم شمل بياتريس ، البالغة من العمر الآن عشر سنوات ، مع جميما  بعد أكثر من عامين من هروبها من منزلهم في هايدون بريدج ، نورثمبرلاند في إنجلترا

قال تشارلز واديل : لقد ورثنا جميما من والدي عندما وافته المنية في عام 2016. وكان معروفًا باحتفاظه بالسلاحف وعثر عليها تائهًا منذ 25 عامًا وهي  تبلغ من العمر 50 عامًا وربما أكبر الآن وقد كانت جزءًا من العائلة لسنوات عديدة و تم العثور على سلحفاة على الطريق على بعد نصف ميل من منزلنا.

حيوان أليف وسائل التواصل الإجتماعي فقدان الأمل الطبيب البيطري نورثمبرلاند انجلترا

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