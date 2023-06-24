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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مدينة الصالحية الجديدة: نعمل على إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البشرية

المهندس خالد شاهين،
المهندس خالد شاهين، رئيس مدينة الصالحية الجديدة

قال المهندس خالد شاهين، رئيس مدينة الصالحية الجديدة، إن مدينة الصالحية الجديدة تتميز بأن بها مصنع للقاحات البيطرية، تم إنشاؤه من 10 سنوات، ويعمل منذ 7 سنوات، وأدت جائحة كورونا، والتي أثرت على العالم كله إلى تولد فكرة العمل على تصنيع لقاحات بشرية، ويتم العمل على تصنيعها في الفترة المقبلة.

وأضاف "شاهين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يوجد استثمارات في القطاع الخاص في هذا المجال، وخلال عام واحد فقط، سيتم بدء العمل على إنتاج اللقاحات البشرية داخل مدينة الصالحية الجديدة. 
وتابع رئيس مدينة الصالحية الجديدة، أن الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، جعلت هناك حالة من الوحدة بين القطاع الخاص والحكومة خاصة في مصر، من أجل العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والوضع الحالي.

مدينة الصالحية الجديدة

وأردف، أن مدينة الصالحية الجديدة، تشهد على نماذج عديدة ما بين دمج بين القطاع الخاص والحكومة، ليتم العمل على إنشاء المصانع في العديد من المجالات المختلفة.

الصالحية الجديدة مصنع لإنتاج اللقاحات اللقاحات البشرية المهندس خالد شاهين جائحة كورونا

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