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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مدينة الصالحية الجديدة: لدينا 430 مصنعا منهم الأول على العالم في الإنتاج والتصدير| فيديو

المهندس خالد شاهين،
المهندس خالد شاهين، رئيس مدينة الصالحية الجديدة

قال المهندس خالد شاهين، رئيس مدينة الصالحية الجديدة، إن اختيار مكان مدينة الصالحية الجديدة كان هدفه التواجد في البقعة الخضراء في دلتا النيل، موضحا أن هناك تواصل في فكر الأجهزة والرؤساء للمدينة واحد تلو الآخر، والجميع يعمل بنفس الفكر، لتكون المدينة صديقة للبيئة، وتكون منتشر بها المسطحات الخضراء بشكل واضح، ويكون بها مباني ذات طابع معماري خاص.

وأضاف "شاهين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مدينة الصالحية الجديدة تحتوي على 430 مصنعا، ما بين مصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، موضحا أن أغلب المصانع المتواجدة في الصالحية يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير، منها مصنع "مرسيدس" لتصنيع الأتوبيسات، والذي حصل على التصنيف الأول على مستوى العالم، في الإنتاج والتصدير للخارج.

من المدن التي تحتفظ بطبيعة البيئة

وتابع، أن هناك مصنع الشرقية للسكر، والذي تواجد فيه الرئيس السيسي في شهر مايو الماضي، فضلا عن مصانع تصدير الفواكه، إذ أن مدينة الصالحية من المدن التي تحتفظ بطبيعة البيئة، وأغلب المصانع المتواجدة فيها قائمة على الصناعات الغذائية. 
 

الصالحية الجديدة الإنتاج والتصدير المهندس خالد شاهين البقعة الخضراء صديقة للبيئة جابر القرموطي دلتا النيل

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