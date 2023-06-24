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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 15.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 3243 مبايعة بقيمة 9.08 مليار درهم منها 278 مبايعة للأراضي بقيمة 1.74 مليار درهم و2965 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 212 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 252 مليون درهم بمنطقة القوز الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 334 مبايعة بقيمة 294 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 271 مبايعة بقيمة مليار درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 240 مبايعة بقيمة 416 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 5.61 مليار درهم منها 114 رهن أراض بقيمة 723.93 مليون درهم و552 رهن فلل وشقق بقيمة 4.88 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 3 مليارات درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 388 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 139 هبة بقيمة 933.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 130 مليون درهم.

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