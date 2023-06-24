عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو يهبط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة والدولار يصعد بفضل التشديد النقدي

صدى البلد

تراجع اليورو بعد بيانات تشير إلى جمود في نمو أنشطة الأعمال في منطقة العملة الموحدة هذا الشهر، أما الدولار فقد تلقى دعمًا من نزوع لتجنب المخاطرة وتصريحات تشير لاستمرار التشديد النقدي من بنوك مركزية عالمية من بينها الفدرالي الأميركي.
              
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.56% مسجلاً 102.95 ليبدد خسائر سجلها على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. وتراجع اليورو 0.85% إلى 1.0859 دولار وفي سبيله لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ مارس .
              
وأظهرت أحدث بيانات تعثر نمو الأعمال في منطقة اليورو تقريبًا في يونيو  كما تعمق انكماش في قطاع التصنيع وبالكاد نمت أنشطة قطاع الخدمات الرئيسي في المنطقة مع تراجع عام في الطلب للمرة الأولى منذ يناير .
              
وكافح الجنيه الإسترليني للحفاظ على مكاسب حققها بفضل قرار بنك إنكلترا رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، في خطوة فاقت التوقعات، لمواجهة التضخم المستمر، مما أجج المخاوف في بريطانيا من الركود.
              
وعادة ما تقدم أسعار الفائدة المرتفعة دعما للعملات، لكن الخطر من أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي دفع بعض المستثمرين للبحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة مثل الدولار.
              
وتراجع الإسترليني في أحدث تعاملات 0.31% إلى 1.2710 دولار ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 1% بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.
              
كما عانى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي في التعاملات الآسيوية مع تراجع شهية المخاطرة.
              
وهبط الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6688 دولار أميركي ويتجه صوب تسجيل خسارة أسبوعية تفوق 2.5% في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس . 

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.58% إلى 0.6141 دولار أميركي وخسر خلال الأسبوع نحو 1.5%. وقال جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أمس الخميس إن البنك المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة".
              
وتتوقع أسواق المال بنسبة 74% أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل بعد أن تركها دون تغيير في الاجتماع السابق.
              
واستقر الين الياباني إلى حد كبير عند 143.05 وحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر وهو 143.23 أمام الدولار الذي سجله في الجلسة السابقة.
              
وتتعرض العملة اليابانية لضغوط متزايدة مع تمسك المركزي الياباني بسياسته النقدية بالغة التيسير.

الجنيه الاسترليني التشديد النقدي الإسترليني ارتفع مؤشر الدولار انكماش اقتصادي تراجع اليورو رفع سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للمستطيع ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

ترشيحاتنا

للأزواج.. إتلاف المنقولات يعرضك لعقوبات رادعة| احذر

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

6225 شركة| استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انتشالهم مهمة انتحارية.. عشرات الجثث ملقاة داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

اتعمل بـ 50 ألف جنيه|صاحبة فستان النقود ترد على المنتقدين: فلوس جهازي

ساحر الأهلي أفضل لاعب في الجولة 16 بالدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ