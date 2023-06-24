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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتساءل المواطن عن حالة الطقس، خاصة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى الذي من المقرر أن تكون أول أيامه الأربعاء المقبل، من خلال هذا الموضوع نرصد لكم حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة 

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، ونصحت الهيئة المواطنين ببعض التعليمات والإرشادات التي يجب عليهم اتباعها حتى لا يشعروا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

نصيحة هيئة الأرصاد للمواطنين

ونصحت الأرصاد المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة حتى لا يشعروا بارتفاع الحرارة بشكل مضاعف، كما شددت على ضرورة شرب كثير من المياه والسوائل.

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وتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.
- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.
- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.
- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.
- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة 

درجات الحرارة الأحد 25 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.
- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.
- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.
- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.
- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة الاثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.
- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.
- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.
- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.
- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة السبت 24 يونيو درجات الحرارة الأحد 25 يونيو درجات الحرارة الإثنين 26 يونيو هيئة الأرصاد الجوية تحذير هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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