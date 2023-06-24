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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مشروع تطوير حديقة الفسطاط

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير حديقة الفسطاط الذي يقام على مساحة تصل لـ500 فدان.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الحديقة التي ستحتوي على جزء سكني مثل جوهرة الفسطاط.

ويعدُ المشروع أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تُنفذها الدولة، حيث يوفر متنفساً في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون والمرحلة الثانية من مساكن روضة السيدة زينب بجوار متحف الحضارة .

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يعد من ضمن مشروعات تطوير العشوائيات.

ورافقه وزير الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

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