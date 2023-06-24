أسعار وأنواع الشوايات وأحجام الأورمة الخشبية.. فيديو

يعد عيد الأضحى السوق الأكبر لحركة رواج وبيع الفحم والشوايات، نظرا للحاجة الملحة لطهي اللحم الضانى ومختلف أنواع اللحوم على شوايات الفحم، فضلا عن إنها تعد هواية مفضلة للبعض لشواء الطعام نظرا لفائدتها الصحية والتخلص من الدهون .

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الفحم والشوايات وحركة البيع والشراء في منطقة عين شمس بالقاهرة.

في البداية يقول طارق أمام صاحب أحد محلات الشوايات يوجد نوعين من الشوايات مصانع وشركات موضحا أن الشوايات الشركات بتكون خامة افضل من المصانع وتكون بديل للشوايات الاستلس تيل مشيرا ان أسعار الشوايات تبدأ أسعارها هذا العام من 60 جنيها لتصل إلى 300 جنيه تختلف باختلاف الخامة والحجم وتتراوح أسعار الأسياخ هذا العام بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات.

وتابع حركة البيع والشراء تنشط مثل هذه الأيام لقدوم عيد الأضحى وإقبال الناس على شوي اللحوم، موضحا أن الأسعار زادت كثيرا مقارنة بالعام الماضي، موضحا ان تختلف أنواع الفحم حسب النوع حيث يوجد الفحم الحجري والفحم النباتي ويستخدم في الشوي والشيشا وأفضل انواع الفحم للشوي هو الفحم النباتي لقدرته علي الاستمرار في التوهج وتتراوح أسعار فحم الشوي مثل فحم الجازورين من 20 جنيها وفحم شجر الموالح مثل شجر البرتقال والمانجو من 25 جنيها اما فحم'' الشيشة ''15 جنيها ، ويقدر ثمن فحم الحدادين حسب وزنه ويكون فحم حجري .

واشار أن الاورمة الخشبية بيتم تصنعها من خشب الأشجار ومنها خشب القوت والكافور والصند وأبو المكارم ومن افضل أنواع الأخشاب لتصنيع الاورمة الخشبية المصنعة من خشب الصند لأنه خشب صلب موضحا ان الإقبال متوسط خلال الفترة الحالية ومتوسط أسعار الاورمة الخشبية تبدأ من 80 جنيه لتصل الي 700جنيه يختلف باختلاف نوع الخشب والحجم.