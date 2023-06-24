عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الغربية: 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك بالمحلة

أكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جار حاليا الاستعداد لتجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة.

مصادرة 412 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة في الغربية


وأضاف " خضر"، أن هذه الساحات تتضمن 2 ساحة رئيسية الأولي بمنطقة إستاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 ألاف مصلي.

القصة الكاملة.. معيد يعتدي على أستاذ بكلية الطب بجامعة طنطا بواسطة أداة حادة


وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن ذلك بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليا عمل الاستعدادات لفرشيهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة علي أن يكون أحدهم احتياطيا، وأن هذا إلى جانب المساجد الكبري فقط بالمراكز والمدن.

الصلاة الثانية القصة الكاملة المساجد الكبرى المراكز والمدن عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى جامعة طنطا جان احتياطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للمستطيع ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

موضوعات متعلقة

الزمالك يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس المحلة لمدة 4 سنوات

ترشيحاتنا

علاج دوائي للمساعدة للإقلاع عن التدخين.. الصحة تحسم الجدل

رئيس الوزراء: إعادة إحياء القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة.. صور

الحرب الأهلية بدأت رسميا.. فاجنر تعلن إسقاط طائرة سوخوي روسية.. شاهد

للأزواج.. إتلاف المنقولات يعرضك لعقوبات رادعة| احذر

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

6225 شركة| استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ