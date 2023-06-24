ضبط 24 كيلو من مخدر الأيس في حقائب أوكرانيين بمطار شرم الشيخ.. صور

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي الساهرة محاولة تهريب 24 كيلو جرام من مادة بودرة يشتبة أن تكون مخدر الآيس أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة خطوط

والقادمة من بولندا رحلة SkyUp رقم 7554 اشتبة سلام لطفي شاهين مأمور اللجنة الجمركية المعين بصالة الوصول الدولي 2 في اثنين من الركاب محاولين الخروج من الصالة والذي استوقفهم وطلب جوازات السفر فتبين أن الجنسية أوكرانيا ، وقادمين من بولندا ولاحظ ارتباك الركاب وترددهم في الإجابة على الأسئلة المتبعة وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بالأشعة X_ RAY بمعرفة ضياء الدين محمد مأمور الفحص الجمركي أفاد بوجود داخل حقيبة الراكب كثافات معتمة في الحقائب وقام سلام لطفي بتكليف احمد علي ومحمد عادل سلام مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب و الراكبة والذين اكتشفوا قاع الحقائب بعد كسر القاع الخشبي الزائف ووجد لفافات كبيرة الحجم بطول الحقائب تحت القاع الخشبي ملفوفة باللاصق العاكس وبفتح اللفافات وجد مادة بيضاء اللون يشتبة ان تكون مخدر الآيس

مستغلين الركاب التسهيلات الجمركية نظرا لزيادة الأفواج السياحية بمطار شرم الشيخ الدولي والازدحام الشديد الا ان يقظة رجال الجمارك احبطت ذلك وتم التفتيش وعد وتحريز المضبوطات في حضور كلا من احمد احمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي وامير عبدالعظيم عزب مباشر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي جنوب سيناء

وتم عرض الأمر على أحمد السيد النجار مدير ادارة جمارك التفتيش الذي ايد الاشتباة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمر بتحرير محضرين ضبط للراكب والراكبة تحت رقم 3/2023 &4/2023 وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم207 لسنة 2020 وقانون مكافحة المخدرات رقم182 لسنة 1960 وقانون الاستيراد والتصدير رقم118 لسنة 1975

وبعد العرض على الدكتور احمد حسين مدير عام الإدارة لجمارك فروع جنوب سيناء والذي امر بعرض الركاب والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق بعد العرض علي سلمي سالم سليمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء

يأتى ذلك تنفيذآ لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

المخدرات المضبوطة

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