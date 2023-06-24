عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا تعيش فوضى كبيرة حاليا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تشهد الآن ”فوضى كبيرة لدرجة أنه لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وذكر زيلينسكي، أن ضعف روسيا واضح، وهو  ضعف شامل.

وقال على تويتر ”كلما احتفظت روسيا بقواتها ومرتزقتها على أرضنا لفترة أطول، زادت الفوضى والألم والمشاكل التي ستوجهها روسيا لنفسها”.

وقال رئيس فاجنر ، يفجيني بريجوزين، إن بوتين ”مخطئ بشدة” وادعى أنه وقواته ”وطنيون”.

وذكر بريجوزين :"فيما يتعلق بخيانة الوطن، الرئيس مخطئ بشدة. نحن وطنيون لوطننا الأم. نحن وما زلنا في حالة حرب.. ونريد لبلدنا أن يعيش  بعيدًا عن الفساد والخداع والبيروقراطية”.
 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي روسيا فوضى فاجنر بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للمستطيع ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق بمصفاة لتكرير النفط في ضواحي فورونيج 

أوروبا تراقب التطورات في روسيا.. وتنصح مواطنيها بعدم السفر إليها

عملية عسكرية للجيش الروسي في روستوف للتصدي لـ فاجنر

قائد فاجنر يوجه رسالة لبوتين: لن نستسلم

ترقب وقلق.. هكذا علقت أوكرانيا والعالم على مفاجأة روسيا

لا مبرر لما يحدث.. رئيس الشيشان يدعم بوتين بعد تمرد قائد فاجنر

قائد فاجنر يعلق على خطاب بوتين

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا دخلت مرحلة الصراع مع فاجنر

ترشيحاتنا

علاج دوائي للمساعدة للإقلاع عن التدخين.. الصحة تحسم الجدل

رئيس الوزراء: إعادة إحياء القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة.. صور

الحرب الأهلية بدأت رسميا.. فاجنر تعلن إسقاط طائرة سوخوي روسية.. شاهد

للأزواج.. إتلاف المنقولات يعرضك لعقوبات رادعة| احذر

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

6225 شركة| استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ