زيلينسكي: روسيا تعيش فوضى كبيرة حاليا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تشهد الآن ”فوضى كبيرة لدرجة أنه لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وذكر زيلينسكي، أن ضعف روسيا واضح، وهو ضعف شامل.

وقال على تويتر ”كلما احتفظت روسيا بقواتها ومرتزقتها على أرضنا لفترة أطول، زادت الفوضى والألم والمشاكل التي ستوجهها روسيا لنفسها”.

وقال رئيس فاجنر ، يفجيني بريجوزين، إن بوتين ”مخطئ بشدة” وادعى أنه وقواته ”وطنيون”.

وذكر بريجوزين :"فيما يتعلق بخيانة الوطن، الرئيس مخطئ بشدة. نحن وطنيون لوطننا الأم. نحن وما زلنا في حالة حرب.. ونريد لبلدنا أن يعيش بعيدًا عن الفساد والخداع والبيروقراطية”.

