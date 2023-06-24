اختفاء طفل في ظروف غامضة من مركز شباب بمدينة زفتي

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء طفل عمره 7 أعوام من داخل مر كز شباب زفتي، خلال تواجده فيه عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة، بالقرب من حديقة الطفل بقرية سنبو مسقط رأس الطفل .



وأفاد شهود عيان أن الطفل يوسف رضا قاسم، هو الأبن الأصغر لأحد عمال مركز شباب زفتي، وإعتاد الحضور لوالده للهو داخل مركز الشباب، ويعرف مداخل ومخارج المكان جيدًا، ولكن والده شُغل عنه بالعمل صباحًا ليفاجئ أن الطفل إختفي من داخل الملعب الذي كان يجري بعض العمال فيه، وطن انه ذهب للهو داخل حديقة الطفل والملاهي الموجودة بها، ولكنه لم يجده هناك وبحث عنه بمساعدة كل الموجودين إلا انه إختفي بطريقة غريبة ماجعله يذهب لتحرير محضر، ويستدعي أبناء قريته للبحث معه عن إبنه ودون جدوي حتي الساعات الأولي من صباح اليوم السبت.



تلقي العقيد شوقي منصور مأمور مركز زفتي، بإختفاء نجلهم وبإخطار اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، ويقوم ضباط المباحث بقسم ومركز شرطة زفتي، بعمل التحريات اللازمة في فريق عمل بحثي تم تشكيله، لكشف غموض اختفاء الطفل من داخل مركز شباب زفتي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط الجناة .