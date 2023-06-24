كليات بجامعة القاهرة تنتهي من امتحانات آخر السنة| الكنترولات تبدأ العمل على إعلان النتائج.. والالتماسات إلكترونيًا

كلية الآثار جامعة القاهرة:

فتح باب الالتماسات على النتائج بعد عيد الأضحى

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة:

الامتحانات انتهت اليوم والكنترولات تباشر عملها

آداب جامعة القاهرة: التقديم علي الالتماسات الكترونيًا

انتهت عدد من كليات جامعة القاهرة من إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، بينما لا يزال عدد اخر من الكليات مستمرة فى الامتحانات ولكنها على مشارف الانتهاء، وبدأ الطلاب فى البحث والتسأل عن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات، بينما بحث الآخرون من الذين ظهرت نتائج امتحاناتهم عن مواعيد فتح باب الالتماسات على النتائج وكيفية التقدم لها، وهل تتم بطريقة الكترونيا ام عن طريق الذهاب إلي الكلية وتقديمها في الشئون.

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه قد ظهرت أمس نتائج الفصل الدراسي الثاني يونيو 2023، علي موقع الكلية الرسمي.

قال رجب إنه قد تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لطلاب مرحلة البكالوريوس جميع الفرق والمستويات الدراسية باللغة العربية والشعبة الإنجليزية والبرامج الخاصة، أيضا مرحلة الدراسات العليا دكتوراة وماجستير ودبلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا إلي أن إعلان النتائج جاء بعد رصدها واعتمادها من مجلس كلية الآثار يوم أول أمس الخميس 22 يونيو.

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلي انه سوف يتم فتح باب الالتماسات علي إعادة رصد النتائج اعتبارا من يوم الثلاثاء الذي الموافق 4/7/2023 وحتي يوم الاحد الموافق 9/7/2023 علي أن يكون فحص الالتماسات يوم الاثنين 10/7 والثلاثاء 11/7 وإعلان نتيجة فحص الالتماسات يوم الاربعاء 12/7/2023.

وفي إطار متصل قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الكلية تختتم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، اليوم الأحد الموافق 24 يونيو.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى عقدة حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وانها سارت بدون اي معوقات أو ظهور أي مشاكل.

واشار إلي أن أعمال الكنترولات تجري بالتزامن مع انتظام الاختبارات بشكل منتظم ويومى، تمهيدا لإعلان النتائج، مؤكدا أن أعمال الرصد والتصحيح تسير بشكل منتظم للمواد التى اداها الطلاب، تمهيدا لإعلان النتائج التى من المتوقع إتاحتها للطلاب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

بينما كشفت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن كيفية التقديم لعمل الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، أن الكلية بدأت منذ يوم أمس الخميس 22 يونيو، في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في عمل التماس على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 ، وذلك للفرق الدراسية الأربع بجميع مراحل البكالوريوس بجميع البرامج الدراسية.

ونوهت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، بأن الموعد النهائي لغلق باب الالتماسات أمام طلاب الفرق الدراسية الأربع بجميع مراحل البكالوريوس، هو يوم الأحد الموافق 9 يوليو.

من جانبها ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إن كلية الآداب فتحت باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الليسانس إلكترونيا على صفحات الطلاب الشخصية، حتى يوم الأحد 2 من يوليو، مؤكدة على أنه لا يتم النظر إلى أى التماس بعد هذا التاريخ المحدد.

وفى نفس السياق، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت ، عن خطوات تقديم الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الثانى الكترونيا.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن خطوات تقديم الالتماس الكترونيا تتمثل فى :

- الدخول على الصفحة الشخصية الخاصة بك من الرابط التالي:

HTTPS://arts.eng.cu.edu.eg

- قم باختيار ايقونة ( تقديم طلب )

- توجه لموظف شئون الطلاب الخاص بقسمة وقم بتسليم تلك الأوراق

- إذا قمت بتقديم طلب التماس عن طريق صفحتك الشخصية ولم تقم بتسليم الأوراق المذكورة سابقا لموظف شئون الطلاب سيعتبر طلبك لاغيا ولا يتم النظر إليه.

- ثم باختيار طلب إعادة جمع درجات مواد نظام الفصلين

- قم بتحديد المواد التى ترغب فى تقديم التماس بها باختيارها من القائمة

- يمكنك التقدم بالتماس فى أو عدد من المواد ، وفى حالة عدم رغبتك فى التقدم بالتماس باحدى المواد لابد أن تختار من القائمة اختيار غير مطلوب

- بعد تحديد المواد التى ترغب بالتقدم بالتماس بها قم بالضغط على حفظ

- ادخل على الموقع الإلكتروني التالى لدفع الرسوم

Http:p//cakes.cu.edu.eh/arts.aspx

-بعد دفع الرسوم قم بتصوير الإيصال والكارنيه الجامعى وقم بكتابة البيانات التالية على صورة الإيصال

١- الاسم

٢- القسم

٣- الفرقة

٤- عدد المواد التى قدمت التماس بها

٥- رقم الجلوس