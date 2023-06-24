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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكالة الفضاء تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2 ".. الأحد

القمر الصناعي
القمر الصناعي

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2 ،والذي يأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية، أنه سوف يتم إجراء اختبار القمر الصناعي يوم الأحد الموافق 25 /6 / 2023، بحضور لفيف من المسؤولين بالدولة والشخصيات البارزة بمجال قطاع الفضاء داخل مركز الـ AITC.

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كما أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فعالية تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين يوم الأحد القادم الموافق 25 يونيو2023  بمقر وكالة الفضاء المصرية ، وذلك في حضور  الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و الدكتور/ شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ومعالي السفير الصيني ليو ليكيانج، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

سوف تكون الاحتفالية بداخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار والتشغيل  للأقمار الصناعية في إفريقيا وهو مبنى ال AITC  والمجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، وبعد ذلك سيتم توقيع اتفاق التسليم بين جمهورية مصر وجمهورية الصين في مبنى وكالة الفضاء المصرية.

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