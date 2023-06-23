تفاصيل مسابقة التصوير بالمعهد القومي للبحوث الفلكية

يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استلام طلبات التقدم لمسابقة التصوير الفلكي المقدمة من مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك النسخة الثالثة، حيث يستمر التقديم للجميع حتى 30 يونيو.

وكان قد أطلق مركز تعليم الفلك، الذي يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدورة الثالثة للمسابقة الدولية للتصوير الفلكي التابع لمكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك.

وتهدف مسابقة التصوير الفلكي إلى استخدام الصور الفلكية كأداة تعليمية قيمة، حيث يسعى مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لإتاحة هذه الصور لاستخدامها كمصادر تعليمية؛ لتحقيق التأثير الأمثل لها.

وسوف تكون المشاركة في المسابقة لهذا العام في الفئات التالية: (صور أطوار كوكب الزهرة، صور أقواس للشمس والصور الشمسية، صور مواقع شروق الشمس وغروبها على مدار العام، صور أي جسم فلكي تم التقاطه حصريًا باستخدام الهواتف الذكية)، كما يمكن الاشتراك في المسابقة بتقديم مقاطع الفيديو ذات الفواصل الزمنية في فئة دوران كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الصليب الجنوبي.