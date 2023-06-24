محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية في شارع الجيش من أمام ستاد المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت ، أعمال التطوير الجارية في شارع الجيش من أمام استاد المنصوره وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلو متر ، والتي تشمل اعمال رصف وتطوير للحدائق بشارع الجيش.



ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية وفقاً للبرنامج الزمني وتكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع للانتهاء تجميل وتطوير شارع الجيش الذي يعد أهم شوارع مدينة المنصوره لانه المدخل الرئيسي للمدينة .



وطالب المحافظ، بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطي استعداد لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك لتكون متنفس ترفيهي لهم أيام العيد.



وأكد أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل ، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز .