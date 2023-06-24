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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الاتحاد الروسي: بريجوزين الخائن الأكبر في الحرب الوطنية العظمى

فاجنر
فاجنر

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي سيرجي مرادوف، أن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين نسخة محدثة من الجنرال أندريه فلاسوف الذي خان الاتحاد السوفيتي وقاتل إلى جانب ألمانيا.

وكتب مرادوف على "تيليجرام": "إذا تم تكليف شخص أو ضابط بمهمة وطنية ووضعت على عاتقه مسؤولية الدفاع عن بلاده، وأدار سلاحه في الاتجاه الآخر، فذلك يعتبر خيانة، كما فعل "الخائن الأكبر" فلاسوف في الحرب الوطنية العظمى، والآن يكرر بريجوزين ذلك. بريجوزين نسخة عن فلاسوف في التاريخ الحديث لروسيا... انتظرنا الخيانة من الليبراليين، لكننا تلقيناها من جانب غير متوقع".

وشدد على أنه في مثل هذه الأوقات "من الضروري الالتفاف حول الدستور الروسي ورئيس روسيا".

وأكد أنه على بريجوزين تذكر كلمات الجنرال الألماني يوهان فايس، عندما قال: "من الأفضل أن يتم شنقك بسبب ولائك بدلا من شنقك على خيانتك".

وأشار النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، عبر على "تيليجرام"، إلى أن "التسامح مع خيانة بريغوجين أمر مستحيل".

وتابع: "من أجل تجنب إراقة الدماء والأضرار التي لا يمكن إصلاحها، يجب على يفغيني بريغوجين الاستسلام على الفور للسلطات الشرعية الروسية".

وكان بريجوزين قد أطلق دعوة للعصيان المسلح بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير. 

فاجنر الجيش الروسى يفجيني بريجوزين الاتحاد الروسي مجلس الاتحاد الروسي

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