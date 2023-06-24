لمنع التمرد.. حجب صفحات فاجنر على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا

حجبت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية “VK” صفحة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بناء على طلب من الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والفضاء المعلوماتي "روسكوم نادزور".

وحسب “روسيا اليوم”، قال بيان صدر عن VK: "بناء على طلب من "روسكوم نادزور"، نعلن حجب صفحة "فاجنر" المدرجة على قائمة المحتوى المحظور"، وذلك من أجل منع انتشار التمرد المسلح.

كان قائد مجموعة “فاجنر” قد دعا في وقت سابق إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعد أن اتهمت فاجنر بقصف قواتها من قبل طائرات روسية.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمرد فاجنر بالخيانة، قائلًا: "يجب التخلص من كل الاختلافات خلال فترة العملية العسكرية".

وتوعد بوتين، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش، مشيرا إلى إعلان عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى.

ولفت إلى أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".