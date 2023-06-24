فشل الموج.. النجوم يتفوق على سموحة ويتأهل لدور الـ8 بـ كأس مصر

نجح فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال في التأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد إقصاء نادي سموحة والتفوق عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة كأس مصر .

ونجح نور علاء لاعب فريق النجوم في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63

وشهدت الدقيقة 86 طرد أحمد حكم لاعب سموحة بسبب ضرب الحارس بدون كرة

ويواجه نادي النجوم نظيره انبي في ربع نهائي بطولة كأس مصر

وشن لاعبو سموحة العديد من الهجمات رغم النقص العددي من أجل إحراز هدف التعادل ولكن تمكن لاعبي النجوم من الحفاظ على شباكهم والتأهل

وتأهل حتى الآن إلى دور الثمانية كل من: إنبي - بيراميدز - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الزمالك والنجوم.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة النجوم كالتالي:-



حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، شريف رضا، أحمد شوشة

الوسط: دوكو دودو، صديق أوجولا، ممدوح عبد ربه، أحمد مصطفى، حسين فيصل

الهجوم: بنجامين بواتنيج

فيما جاء تشكيل النجوم كالتالى: محمد جمال، مصطفى السيد، أحمد رمضان "ميكى"، زياد التيهى، محمد همام، أحمد على، حازممحمد، عبد الله خالد، كمال صبحى، نور علاء، محمد سيد "جولدى