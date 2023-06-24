عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يختبئ في مكان.. زيلينسكي: لا تتوهموا بقدرة الكرملين على استعادة السيطرة

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يكون "خائفًا جدًا" ويختبئ في مكان ما مع تقدم قوات فاجنر المتمردة صوب موسكو.

وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي للشعب الأوكراني، أن الوضع في روسيا فوضوي، ولا أحد مسيطر هناك، مشيرًا إلى أن بوتين خائف للغاية وربما يختبئ في مكان ما.

ولفت إلى أن بوتين “خلق هذا التهديد بنفسه”، مستطردًا “نتذكر جميعًا كيف هدد رئيس روسيا العالم في عام 2021 كان لديه بعض الإنذارات، وكان يحاول إظهار نوع من القوة”.

وتابع “أظهر عام 2022 أنه مرتبك - أربكته أوهامه والأكاذيب التي كان يتغذى بها بقوة. إنهم في الكرملين قادرون على اللجوء إلى أي إرهاب، وقادرون على اللجوء إلى أي غباء، لكنهم لا يستطيعون توفير ولو واحد بالمائة من السيطرة اللازمة.. وهي المشكلة”.

وأشار “في يوم واحد، خسروا العديد من مدنهم التي يزيد عدد سكانها عن مليون وأظهروا لكل قطاع الطرق والمرتزقة وأوليجارشيين الروس وأي شخص آخر مدى سهولة السيطرة على المدن الروسية، وربما الترسانات بالأسلحة”.

وتابع قوله “الآن، من المهم جدًا ألا يصمت أحد في العالم بسبب الخوف من هذه الفوضى الروسية. كل تصرفات القادة الآن يمكن أن تكون تاريخية. تستحق كل كلمة للصحفيين وزنها ذهبًا”، لافتًا إلى أن من يتوهم قدرة الكرملين على استعادة السيطرة في روسيا يؤجل المشكلة فقط.

زيلينسكي بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

ترشيحاتنا

مدبولي في اجتماع مع نظيره الهندي: حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار

كنت أخرس واتكلمت.. سليمان عيد يكشف كواليس من حياته وهذه قصة «البيت بيتي»|فيديو

ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

نقطة واحدة تفصل النجم الساحلي عن التتويج بالدوري التونسي |تفاصيل

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ