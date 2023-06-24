بوتين يختبئ في مكان.. زيلينسكي: لا تتوهموا بقدرة الكرملين على استعادة السيطرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يكون "خائفًا جدًا" ويختبئ في مكان ما مع تقدم قوات فاجنر المتمردة صوب موسكو.

وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي للشعب الأوكراني، أن الوضع في روسيا فوضوي، ولا أحد مسيطر هناك، مشيرًا إلى أن بوتين خائف للغاية وربما يختبئ في مكان ما.

ولفت إلى أن بوتين “خلق هذا التهديد بنفسه”، مستطردًا “نتذكر جميعًا كيف هدد رئيس روسيا العالم في عام 2021 كان لديه بعض الإنذارات، وكان يحاول إظهار نوع من القوة”.

وتابع “أظهر عام 2022 أنه مرتبك - أربكته أوهامه والأكاذيب التي كان يتغذى بها بقوة. إنهم في الكرملين قادرون على اللجوء إلى أي إرهاب، وقادرون على اللجوء إلى أي غباء، لكنهم لا يستطيعون توفير ولو واحد بالمائة من السيطرة اللازمة.. وهي المشكلة”.

وأشار “في يوم واحد، خسروا العديد من مدنهم التي يزيد عدد سكانها عن مليون وأظهروا لكل قطاع الطرق والمرتزقة وأوليجارشيين الروس وأي شخص آخر مدى سهولة السيطرة على المدن الروسية، وربما الترسانات بالأسلحة”.

وتابع قوله “الآن، من المهم جدًا ألا يصمت أحد في العالم بسبب الخوف من هذه الفوضى الروسية. كل تصرفات القادة الآن يمكن أن تكون تاريخية. تستحق كل كلمة للصحفيين وزنها ذهبًا”، لافتًا إلى أن من يتوهم قدرة الكرملين على استعادة السيطرة في روسيا يؤجل المشكلة فقط.