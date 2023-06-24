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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا .. إقامة ملتقى توظيفي للشباب في محافظة الجيزة| تعرف على الشروط

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، تحت إشراف جهاز رعاية وتشغيل الشباب، غدا الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.
وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:
-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).
-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
-تأمين اجتماعي.
-تأمين صحي.
-تأمين على الحياة.
-بدل وجبة.
-حوافز.
-بدل مواصلات في بعض الفروع.

ونوه الجهاز بأنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

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