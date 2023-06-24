غدا .. إقامة ملتقى توظيفي للشباب في محافظة الجيزة| تعرف على الشروط

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي، تحت إشراف جهاز رعاية وتشغيل الشباب، غدا الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

-مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

-عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

-كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-بدل وجبة.

-حوافز.

-بدل مواصلات في بعض الفروع.

ونوه الجهاز بأنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".